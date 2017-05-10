

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi ile anayasal düzeni değiştirmek isteyen FETÖ'ye üye olan şahıslara yönelik yapılan soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta gözaltına alınan 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Uzun tutuklandı.







kaynak:hürriyet