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gözaltındaki eski ak partili vekil için karar çıktı

GÖZALTINDAKİ ESKİ AK PARTİLİ VEKİL İÇİN KARAR ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun tutuklandı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 13:40
Puan Ver : Gözaltındaki Eski Ak Partili Vekil İçin Karar Çıktı(5/10)3


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi ile anayasal düzeni değiştirmek isteyen FETÖ'ye üye olan şahıslara yönelik yapılan soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta gözaltına alınan 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Uzun tutuklandı.



 



kaynak:hürriyet








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