

Ankara'da 2001'de gözaltına alınan Şenol G, 6 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklandı. Tutuklamaya itiraz dilekçesinde, gözaltındayken işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle şikayette bulunan G'nin bu iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmadı. İki ay tutuklu kalan Şenol G, tahliye edildikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar şikayette bulundu.



Başvurucunun iddiaları kapsamında başlatılan soruşturma sonucunda 9 polis memurunun "kötü muamele" suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Yapılan kovuşturma sonucunda, 4 polis memurunun "cürmü söyletmek için işkence yapma" suçunu işledikleri sabit görülerek, her birinin 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.



Bu karara yapılan itirazın reddedilmesi üzerine Şenol G, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, "gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı, kötü muamele iddialarına ilişkin etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ve yargılamanın adil yapılmaması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini" ileri sürdü. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurucunun Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan "işkence yasağının" usul ve maddi yönden ihlal edildiğine karar vererek, başvurucuya 55 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.