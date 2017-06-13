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gözaltına alındığı operasyonda şok detaylar

GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYONDA ŞOK DETAYLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonun detaylarına ulaştı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:29
Puan Ver : Gözaltına Alındığı Operasyonda Şok Detaylar(9/10)8


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonun detaylarına ulaştı. Gözaltına alınan Tanju Çolak'a çek senet karşılığı mal veren iki kişi, paralarını alamayınca tehdit edildiklerini ve işkence gördüklerini iddia etti.



İfadeler doğrultusundaki tespitlere göre; ünlü olma avantajını kullanan Çolak, şirketlerden çek veya senet karşılığı yüklü miktarda mal aldı. Çolak'ın verdiği çekler karşılıksız çıkarken senetler için ise ödeme yapmadı. Çolak'ın mal aldığı kişiler paralarını almak için hukuki işlem yapacaklarını söylediklerinde ise devreye İsmail Altınok grubu girdi. Tehdit ve şantajla işadamlarının gözünü korkutmaya çalıştılar, alacakları konusunda ısrarcı olan işadamlarına ise işkence yaptılar. İsmail Altınok ve Tanju Çolak çek-senet karşılığı aldıkları malları da nakit paraya çevirdi. Soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli çok sayıda ilde 18 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Suç örgütü yöneticisi İsmail Altınok, Levent Çiçek ve Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan Çolak'ın da alacaklılara işkence yapılırken orada bulunduğu ve adamları dövdüğü iddia edildi.



 



kaynak:milliyet








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