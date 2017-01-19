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gözaltına alınanların kim olduğu duyulunca...

GÖZALTINA ALINANLARIN KİM OLDUĞU DUYULUNCA...

Zanlılara tepki gösteren vatandaşlar, polislere destek gösterisinde bulundu

Tarih : 19 Ocak 2017, 16:17
Puan Ver : Gözaltına Alınanların Kim Olduğu Duyulunca...(5/10)5



Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 zanlıdan 30'u adliyeye sevk edildi.




Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 40 zanlıdan 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.




Zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Devlet Hastanesi kampüsündeki Adana Adli Tıp Birimine getirildi.




Bu sırada hastanede bulunan vatandaşlar şüphelilere, "Vatan hainleri, bu bayrağa kurban olun. Bayrak bizim namusumuzdur. Ne mutlu Türküm diyene " sözleriyle tepki gösterdi. Bir kişi de burada bulunan bir polise sarılarak, "Sizleri seviyoruz" dedi.




Sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Biriminden çıkartılan zanlılardan biri kendilerini görüntüleyen bir gazeteciye vurdu.




Zanlılar, midibüslere bindirilerek zırhlı araçlar eşliğinde adliyeye götürüldü.




Diğer zanlıların Emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.



 



kaynak:habertürk















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