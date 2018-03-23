1.5 milyon takipçisi olan Instagram ve Snapchat hesapları bulunan ve 'Yerli Dan Bilzerian' olarak bilinen Taha Özer, sosyal medya hesaplarından cinsel ilişki videolarını paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Taha Özer adli kontrol kararıyla serbest kaldı. İşte Taha Özer hakkında merak edilenler...

TAHA ÖZER'İN EĞİTİM HAYATI

Yerli Dan Bilzerian, Taha Özer zenginliğini, gece hayatını, gezip tozmalarını ve kadınlarla ilişkilerini sergilediği Instagram fotoğraflarıyla hızlı bir şekilde fenomen oldu. Aslen Erzurumlu olan Taha Özer, İbrahim Şenkat Özer'in oğludur. Taha Özer Eylül ayı 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki İlkokulu'ndan mezun olan Taha Özer Yeditepe Üniversitesi İngilizce ve İşletme eğitimi alarak 2011 yılında mezun oldu. Üniversiteden mezun olması sonrasında Amerika'nın New York ve Boston kentlerinde yabancı dil eğitimi alan Taha Özer; 2012 yılında Bodrum'da denizci piyade olarak vatani görevini tamamladı...2012 yılı itibariyle birçok dalda icraatini sürdüren Taha Özer; Instagram'dan paylaşmış olduğu anlık, güncel, eğlence, sanat ve gece hayatı ile ilgili yaşamış olduğu tüm ihtişamı gözler önüne serdi. Birçok kişi tarafından merakla takip edilen Taha Özer yerli Dan Bilzerian olarak da adlandırılıyor.

BABASI İBRAHİM ŞENKAL ÖZER'İN AYAKKABI FİRMASI

İbrahim Şenkal Özer, sahibi olduğu Deriden'i kardeşi Gürkal Celal Özer'e devretti. Nisan 2016'da yapılan operasyonla Deriden'in yönetim kurulu başkanlığına Gürkal Celal Özer otururken, şirketin merkezinin de Marka Park merkezine taşınmasına karar verildi. Kulislerde artık Deriden'de tek pay sahibinin Marka Park'ın sahibi Gürkal Celal Özer olduğu söyleniyor.

"BEN ÇOK İYİ YAŞIYORUM, BUNU DA PAYLAŞMAYI SEVİYORUM"

27 yaşında olan Taha Özer vermiş olduğu bir röportajda "Ben çok iyi yaşıyorum bunu da paylaşmayı seviyorum" diyerek belirtmiştir. Hayatından birçok kesiti İnstagram üzerinden paylaşan Taha Özer paylaştıklarını daha bir kısmını ifade edebildiğini belirtiyor. Taha Özer ayrıca Periskop da daha çok popüler olduğunu ve dünyada 19. sırada olduğunu belirtiyor. Periscope da 130 bin takipçisi olan Taha Özer renkli yaşamını paylaşan ancak ünlü olmadığını da ifade eden bir kişi.

"DAN BİLZERİAN'IN TÜRKİYE ŞUBESİ TAHA ÖZER"

Taha Özer bir röportajında Dan Bilzerian ile anılmasıyle ilgili şunları söylüyor: Benim hayat tarzım yıllardır böyleydi zaten. Yakın çevrem benzetiyordu. Son olarak, herkes birdenbire aynı şeyi söyleyemeye başlamıştı. Ama yıllardan beri birileriyle ciddi ilişkilerim oldu. Onlar bittikten sonra çok hızlı yaşamaya başladım. Beş, altı senedir de böyleydi. Ama sadece kadınlarla ilgili söylemiyorlar bunu…

"İŞ HAYATINDA ÇOK CİDDİYİM"

Taha Özer röportajın devamında kendinden şöyle bahsediyor: "Büyük bir ayakkabı firmasının sahibisiniz , babanız kızmıyor mu bu paylaşımlara sorusuna şöyle cevap vermişti: "Özel hayatım ayrı, iş hayatım ayrı. Çünkü kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Ona uygun davranmam gerekiyor. Özel hayatım sadece beni ilgilendiriyor. İş hayatında da çok ciddi, çok farklı açıdan değerlendirilebilecek bir kişiliğim var. "

Kaynak: haberinburada