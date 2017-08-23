FETÖ operasyonunda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski milli kaleci Ömer Çatkıç dün gözaltına alındı.

Akşam'ın haberine göre; bilgisayar ve telefonuna el konulan Çatkıç'ın spor camiasında himmet toplantıları organize ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantılı futbolcular tek tek deşifre edildi. ByLock yazışmalarının deşifresinden sonra eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri sabah saatlerinde Çatkıç'ın Göktürk'deki evine operasyon düzenledi. Çatkıç gözaltına alınırken, cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. ByLock'çu olduğu tespit edilen Çatkıç'ın adının Başakşehirli eski futbolcu Bekir İrtegün'ün ifadesinde de geçtiği ortaya çıktı.

İFADESİNDE SÖYLEDİ

Bekir İrtegün'ün savcıya FETÖ ile bağlantılı spor dünyasını sarsacak isimler verdiğini daha önce ortaya çıkmıştı. Serbest bırakılan İrtegün'ün ifadelerinin ardından savcılığın düğmeye bastığı belirtildi. Çatkıç'ın ByLock üzerinden spor camiasında himmet toplantılarını organize ettiği iddia edildi.

Emniyet tarafından ByLock kullanıcılarına yönelik incelemelerin devam ettiği FETÖ ile bağlantılı spor ve sanat camiasından yeni isimlerin de ByLock soruşturmasında ortaya çıkacağı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada