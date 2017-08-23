İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

GÖZALTINA ALINAN ÖMER ÇATKIÇ, HİMMET TOPLANTILARINI ORGANİZE EDİYORMUŞ


Gözaltına Alınan Ömer Çatkıç, Himmet Toplantılarını Organize Ediyormuş
Tarih : 23 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Gözaltına Alınan Ömer Çatkıç, Himmet Toplantılarını Organize Ediyormuş(9/10)5

FETÖ operasyonunda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski milli kaleci Ömer Çatkıç dün gözaltına alındı.

Akşam'ın haberine göre; bilgisayar ve telefonuna el konulan Çatkıç'ın spor camiasında himmet toplantıları organize ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantılı futbolcular tek tek deşifre edildi. ByLock yazışmalarının deşifresinden sonra eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri sabah saatlerinde Çatkıç'ın Göktürk'deki evine operasyon düzenledi. Çatkıç gözaltına alınırken, cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. ByLock'çu olduğu tespit edilen Çatkıç'ın adının Başakşehirli eski futbolcu Bekir İrtegün'ün ifadesinde de geçtiği ortaya çıktı.

İFADESİNDE SÖYLEDİ

Bekir İrtegün'ün savcıya FETÖ ile bağlantılı spor dünyasını sarsacak isimler verdiğini daha önce ortaya çıkmıştı. Serbest bırakılan İrtegün'ün ifadelerinin ardından savcılığın düğmeye bastığı belirtildi. Çatkıç'ın ByLock üzerinden spor camiasında himmet toplantılarını organize ettiği iddia edildi.

Emniyet tarafından ByLock kullanıcılarına yönelik incelemelerin devam ettiği FETÖ ile bağlantılı spor ve sanat camiasından yeni isimlerin de ByLock soruşturmasında ortaya çıkacağı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gözaltına  Alınan  Ömer  Çatkıç  Himmet  Toplantılarını  Organize  Ediyormuş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER