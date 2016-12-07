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GÖZALTINA ALINAN HDP ZONGULDAK IL BAŞKANI ADLİYEDE


GÖZALTINA ALINAN HDP ZONGULDAK IL BAŞKANI ADLİYEDE
Tarih : 07 Aralık 2016, 14:59
Puan Ver : Gözaltına Alınan Hdp Zonguldak Il Başkanı Adliyede(5/10)6


Gözaltına alınan HDP Zonguldak İl Başkanı adliyede



HDP Zonguldak İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Mehmet Zeki Salmanoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında geçen 3 Aralık'ta Devrek İlçesi'ndeki evinde jandarma ekiperi tarafından gözaltına alındı. Salmanoğlu'nun Devrek ve ilçeye bağlı Halilbeyoğlu Köyü'ndeki evlerinde yapılan aramalarda ruhatsız 2 av tüfeği, 50 av tüfeği fişeği, Abdullah Öcalan'a ait ve terör örgütü PKK ile ilgili kitaplar, örgütsel doküman ve fotoğraflar ele geçirildi. Düzenlediği toplantı ve pikniklerde terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan Salmanoğlu, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Salmanoğlu, adliyeye garaj kapısından sokuldu. Ele geçirilen belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi.



 



kaynak:haberler








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