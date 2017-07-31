GÖZALTINA ALINAN HDP BATMAN MİLLETVEKİLİ BAŞARAN, SERBEST BIRAKILDI
Bir dava ile ilgili ifade vermediği için hakkında yakalama kararı verilen HDP'li Ayşe Acar Başaran, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, sabah saatlerinde Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı. Adliyeye götürülen Başaran, serbest bırakıldı.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Hakkında açılan bir dava için ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında, yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkartılmıştı. Karar üzerine Başaran, bu sabah saatlerinde Ankara'dan geldiği Batman Havalimanında gözaltına alınmıştı. Adliyeye götürülen Başaran, çıkarıldığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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