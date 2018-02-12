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Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
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Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi

GÖZALTINA ALINAN ESKİ CUMHURBAŞKANI UKRAYNA'DAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili sınır dışı edilerek Polonya'ya gönderildi.

Tarih : 12 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi(7/10)3

Ukrayna Devlet Sınır Hizmetleri Sözcüsü Oleg Slobodyan, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Polonya'ya gönderildiğini bildirdi.

"UKRAYNA TOPRAKLARINDA YASA DIŞI OLARAK BULUNUYORDU"

Slobodyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Sınır Muhafızlarının, yasa dışı yollardan Ukrayna'ya giriş yaptığına ve geldiği ülkeye geri dönmesi gerektiğine dair kararı Saakaşvili'ye bildirdiğini ifade etti.

Slobodyan, "Mahkeme kararına göre bu kişi Ukrayna topraklarında yasa dışı olarak bulunuyordu. Yasaları ihlal ederek geldiği ülkeye (Polonya) yasalara uygun olarak geri gönderildi." ifadelerini kullandı.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Saakaşvili kısa bir süre önce düzenlenen bir operasyon ile başkent Kiev'de bulunan partisi Yeni Güçler Hareketine ait ofisin yanındaki bir restoranda güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

İLTİCA BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Lviv Bölge Mahkemesi, Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra geçen yıl Polonya üzerinden Ukrayna'ya pasaport göstermeden taraftarlarının da desteği ile geçen Saakaşvili'nin bu eyleminin yasa dışı olduğuna karar vermişti.

Saakaşvili, Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti.

Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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