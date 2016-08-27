Davutoğlu'nun bakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan ve Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık ile büyükelçiler Ali Fındık ve Tuncay Babalı tutuklandı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan Davutoğlu'nu Gülen'e götüren isim olarak bilinen eski büyükelçi Gürcan Balık ile görevden alınan büyükelçiler Ali Fındık ve Tuncay Babalı tutuklandı.