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gözaltına alınan 3 eski büyükelçi fetö'den tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN 3 ESKİ BÜYÜKELÇİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Davutoğlu'nun bakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan ve Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık ile büyükelçiler Ali Fındık ve Tuncay Babalı tutuklandı.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 08:59
Puan Ver : Gözaltına Alınan 3 Eski Büyükelçi Fetö'den Tutuklandı(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan Davutoğlu'nu Gülen'e götüren isim olarak bilinen eski büyükelçi Gürcan Balık ile görevden alınan büyükelçiler Ali Fındık ve Tuncay Babalı tutuklandı.








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