

İstanbul merkezli 12 ildeki 100 adreste haklarında yakalama kararı çıkartılan 87 kişiye eş zamanlı operasyon başlatıldı.







Hakkında yakalama kararı bulunanlar arasında Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı ve İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlileri bulunuyor.







FETÖ operasyonlarında ilk kez bir partinin genel başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.







kaynak:yenişafak