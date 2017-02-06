

Çocuklar, anne-babalarının gözü gibi sakındıkları en değerli varlıkları. Buna rağmen birçok çocuk, ebeveynlerinin ihmali yüzünden hayatının geri kalanını da etkileyecek görme sorunları yaşıyor. Ailelerin yanlış ya da eksik bilgileri tedavide geç kalınmasına neden oluyor. Kudret Göz İstanbul'dan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Oygar Baylançiçek, çocuklarda göz muayenesinin önemini ve muayene korkusunu azaltma yöntemlerini anlattı:







ÖNEM VERİLMELİ



Çocuklara sağlıklı, güzel bir gelecek sunmak her ebeveynin ve yetişkin bireyin birincil görevidir. Bebeklik döneminden itibaren çocukların göz sağlığına önem vermek gerekir. Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde ve çocuklarda da göz hastalıkları görülür. Astigmat, hipermetrop, miyop, göz tembelliği, şaşılık, gözyaşı kanalı tıkanıklığı bebeklerde ve çocuklarda sık görülen göz hastalıklarıdır.



Daha nadir olarak katarakt, göz tansiyonu, gözün gelişimine bağlı anormallikler, göz tümörleri ve benzeri her türlü göz hastalığına çocuklarda ve yeni doğan bebeklerde rastlıyoruz. Erken dönemde teşhis edilmeyen bazı göz hastalıklarının ilerleyen yaşlarda tedavisi zorlaşır. Müdahale edilmeyen bazı hastalıklar da kalıcı görme kayıplarına yol açabilir. Örneğin çocuklarda en sık rastladığımız hastalıkların başında gelen şaşılık tedavi edilmezse göz tembelliğine neden olur. Göz tembelliği hem görmenin, hem de derinlik hissinin azalmasına yol açarak çocukların hayatlarını olumsuz etkiler. Göz tembelliğinin tedavisinde 8-9 yaş kritik sınır olarak kabul edilmekte, bu yaş aralığını geçen vakalarda ne yazık ki tedaviden istenilen cevap alınamamaktadır.







OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR



Görme bozuklukları tedavi edilmeyen çocuklar kitap okumakta ya da tahtayı görmekte zorlanabilir. Görme bozuklukları denge kayıplarına yol açarak çocukların fiziksel ve el becerisine dayalı aktivitelerini de olumsuz etkileyebilir. Tüm bunlar öğrenme güçlüğü ile birlikte başarısızlık, yetersizlik hissine yol açarak ruh sağlıklarını olumsuz etkiler. Topu yakalamak, fırlatmak ya da çizgilere basmamak ve benzeri kurallara dayalı oyunlar; performans kaygısına yol açarak sosyalleşmelerine engel olabilir. Görme sorunları; çocukların başarılarını, algılarını, öğrenme ve ifade yeteneklerini etkileyebileceği gibi tedavi edilmeyen bazı göz hastalıkları, ilerleyen yaşlarda çocuklarda estetik kaygılara da yol açabilir.







kaynak:sabah