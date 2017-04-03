Gözleriniz yüzünüzü yansıtan en önemli noktalardan bir tanesidir. Gözlerinizi daha anlamlı hale getirmek ve vurgulamak cazibenizi arttıracak daha iyi görünmenizi sağlayacaktır.



Eyeliner çekmenin de bir takım incelikleri vardır. Göz şeklinize uygun olmayan eyeliner çektiğinizde gözlerinizin daha biçimsiz ve küçük görünmesine neden olabilirsiniz. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için hangi göz şekline hangi tip eyeliner çekilmeli diye sizler için araştırdık.







İşte mükemmel göz şekline sahip olmanızı sağlayacak göz şeklinize göre eyeliner çekme önerileri…



Badem göz şekline sahip olanlar bilirler. Gözlerin iç ve dış köşeleri aynı seviyededir ve iç köşeler arasındaki mesafe bir gözün uzunluğuna eşittir.







Bu güzel göz şekline eyelıner çekmek oldukça basittir. İlk olarak iç köşeden dışa doğru göz kapağınız boyunca uzun bir çizgi çizin. Dış köşedeki çizgiyi uzatın, ancak çizginin ötesine geçmeyin. Bu teknik gözleri daha geniş ve daha gösterişli kılar.



Kapağı düşük gözler







Bu tip gözlerde eyelıner genellikle çok fazla gözükmez. Bu nedenle bu tip gözlere eyelıner çekmeden önce kirpikleri ön plana çıkartmak gerekir.







Daha sonra kirpik diplerinize uyguladığınız eyelıner daha büyük gözlere sahip olmanızı sağlayacaktır.



İri gözler







Bu tip gözlerin zaten genel anlamda makyaja ihtiyacı pek fazla yoktur ve eyelıner uygulaması oldukça kolaydır.



İri gözlere eyelıner uygularken dikkat etmeniz gereken tek önemli nokta kuyruktur.







Eyelıner kuyruğunu biraz olsun uzatmak bakışlarınızı değiştirip değişik bir görüntüye kavuşmanıza neden olabilir.



Çekik gözler







Çekik gözler son derece seksi ve çekici gözükürler. Ancak ufak olduğundan şikâyetçiyseniz göz kapağınızın içlerine beyaz göz kalemi uygulamanız gerekir.







Daha iri ve parlak bir görüntüye kavuşmak için kirpiklerinizin arasına beyaz kalem sürdükten sonra üstteki göz kapağını vurgulamak içn orta kısımdan dış kısma doğru ince siyah şerit uygulayabilirsiniz.







kaynak:milliyet