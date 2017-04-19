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göz seğirmesi bakın neden oluyormuş!

GÖZ SEĞİRMESİ BAKIN NEDEN OLUYORMUŞ!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Selvi, göz seğirmesinin stres ve fazla miktarda kafein tüketimi gibi nedenlerle görülebildiğini belirterek, göz içi iltihapları gibi ciddi göz hastalıklarının da belirtisi olabildiğini vurguladı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 14:28
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Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Selvi, göz seğirmesinin stres ve fazla miktarda kafein tüketimi gibi nedenlerle görülebildiğini belirterek, göz içi iltihapları gibi ciddi göz hastalıklarının da belirtisi olabildiğini vurguladı. Göz seğirmesiyle ilgili açıklama yapan Selvi, toplum genelinde çok yaygın bir şikayet olan göz seğirmesinin bedenin uyarısı olabileceğine işaret etti.



Tıbbi adı miyokimi olan göz seğirmesinin, göz çevresinde özellikle göz kapağında istemsizce kasılmaların meydana gelmesi olarak tanımlandığı bilgisini paylaşan Selvi, şu ifadeleri kullandı: "Göz seğirmesi genellikle üst göz kapağında hissedilir ve birkaç saniye, 1 -2 dakika gibi kısa sürede kendiliğinden geçer.



Kısa süreli yaşanan göz seğirmeleri genellikle stres, sigara kullanımı, çok fazla alkol, kafein tüketmek, uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu etkenler ortadan kalktığında da şikayetler son bulur.



 



kaynak:sabah








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