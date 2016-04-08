

Makyaj konusunda biz kadınlara cinnet getirten malzeme hangisidir? Evet, eyeliner. Çekmesi bir dert, doğrusunu bulması bir dert… Her ne kadar biz dağılmayan ve kolay uygulanabilenini bulmaya çalışsak da bir de göz rengimiz için doğru rengi bulma konusu var. Biliyoruz, hepimiz siyah konusunda takıntılıyız fakat ya güzel gözleriniz için çok daha ideal bir renk varsa?







Göz renginiz için en doğru eyeliner seçimi konusunda size yardımcı olabilecek bir listesi yaptık:







Mavi:







Mavi gözlerinizi ortaya en çok sıcak metalik renkler çıkartacaktır; terra-cotta, şampanya rengi ve laciverti bir deneyin.







Yeşil:







Yeşil gözlüler için ise en doğru seçenekler ise kırmızımsı alt tonları olan renkler; bakır, kızıl kahverengi ve patlıcan moru yeşil gözlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz tonlar.







Kahverengi:







Eğer kahverengi gözleriniz varsa toprak tonlarının hiçbiri sizin için kötü bir sürpriz yaratmaz. Bal rengi ve gece mavisi tonları gözlerinize ışık katabilecek tonlar. Sizin için mutlaka denemeniz gereken renkler ise, vizon grisi, mor ve kobalt.







Ela:







Zümrüt yeşili ve altın renkleri gözlerinizdeki yeşil tonları ortaya çıkartırken, sıcak kahve tonlar da gözlerinize oldukça zengin bir görüntü verebilir. Yani seçtiğiniz eyeliner rengine göre gözlerinizde tercih ettiğiniz tonu öne çıkartma şansınız var. Deneyebileceğiniz diğer doğru renkler ise, bronz, zeytin yeşili ve mürdüm.