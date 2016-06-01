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göz rengi açık olanlar dikkat!

GÖZ RENGİ AÇIK OLANLAR DİKKAT!

Güneş ışınlarının gözlerde yarattığı etkiye dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Atabay, göz rengi açık olanların daha fazla risk taşıdığını söyledi.

Tarih : 01 Haziran 2016, 12:07
Puan Ver : Göz Rengi Açık Olanlar Dikkat!(5/10)6


Açık renk gözlü kişilerdeki iris pigmentinin az olduğunu belirten Op. Dr. Şeyda Atabay, güneş ışınlarının gözleri nasıl etkilediği hakkında şu bilgileri verdi:



“Gözlerimiz özelliği gereği ışığı alır süzer görme hücrelerine iletir ve görme gerçekleşir. Işık fazla ve kuvvetli geldiği durumlarda göz iris tabakasında bulunan kaslar sayesinde kasılarak ışığın geçişini azaltır. Sürekli yoğun UV ışık altında kalmak gözde katarakt oluşmasına ve sarı nokta hastalığına neden olmaktadır. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanmak katarakt ve sarı nokta hastalıklarına karşı korunmamızı sağlamaktadır. Bu nedenle gözlük kullanımı bir lüks değildir. Sadece güzellik amacı ile kullanılmamaktadır. Bir göz doktoru olarak 3 yaşından itibaren herkese güneş gözlüğü önermekteyim.”



Güneş gözlüğü alırken ışığı azaltacak koyulukta, gözü kapatacak ışığı geçirmeyecek büyüklükte olmasının önemine değinen Atabay, “UV ışınlarını da süzmesi son derece önemlidir. Güneş gözlüğü alırken de seyyar satıcılardan veya kıyafet mağazalarından değil optik mağazalarından almak gerektiği, sağlık açısından çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Güneşten korunmak için daha küçük çocuklarda şapka kullanımları önerilebilir. Ayrıca çıplak gözle direkt güneşe bakmak gibi durumlar görme merkezlerinde geri dönüşü olmayan yanıklara, makulapati durumlarına neden olabildiğinden kesinlikle direkt güneşe bakılmamalıdır” diye konuştu.








Etiketler: Göz  Rengi  Açık  Olanlar  Dikkat    haber

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