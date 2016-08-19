GÖZ ÖNÜNDE UÇUŞAN GÖLGELERE DİKKAT
Göz önünde uçuşan cisimlerin önemli bir göz hastalığının belirtisi olduğunu söylendi.
Gözünüzün önünde uçuşan cisimler, ışık çakmaları ve siyah noktalar önemli bir göz hastalığının belirtisi olabiliyor. Erken dönemde teşhis edilmediği takdirde retina yırtılması başta olmak üzere tedavisi daha zor ve körlükle sonuçlanabilecek durumlara yol açabiliyor.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan, "Gözümüz yuvarlıktır ve içerisindeki boşluğu vitreus denilen bir yapı doldurmaktadır. Bu yapı çok ince ve çok düzenli liflerden oluşur ve lifler bu yapıya su gibi şeffaflık sağlarlar. Böylece gözlerimiz etrafı berrak görür. Bazı durumlarda bu lifler arası düzen bozulur ve lifler kalınlaşıp görünür hale geçerler. Ayrılmış olan vitreus jeli liflerinin gölgesi, ayrılma sırasında göz suyu içine düşen hücreler, göz içinde meydana gelen kanamalar göz hareketleri ile yer değiştirerek görme eksenine geldiklerine bu izlemini oluşturur" dedi.
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