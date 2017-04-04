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göz makyajı yaparken dikkat edilmesi gerekenler

GÖZ MAKYAJI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Göz makyajının doğru bir şekilde yapılması göz sağlığı için büyük önem taşıyor.

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:39
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Göz makyajının doğru bir şekilde yapılması göz sağlığı için büyük önem taşıyor. Yanlış ve bilinçsiz kozmetik kullanımı ve makyajı yeterince temizlemeden uyumanın göz sağlığının en büyük düşmanı olduğunu belirten Dr. İpçioğlu, "Göz makyajı ve bakımına gerekli özen gösterilmediğinde; alerji, göz enfeksiyonları, tahrişe bağlı cilt hastalıkları gibi pek çok tehlike söz konusu olabiliyor" dedi.



Opr. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu bilinçsiz göz makyajının göz sağlığına olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi. Makyaj malzemelerinin başkaları ile paylaşılmamasının önemli olduğunu söyleyen İpçioğlu, Göz enfeksiyonu geçirmekte olan bir kişiye verdiğiniz malzemeniz, sizin için enfeksiyon kaynağı olabilir. Gözünüz enfeksiyon kapabilir.



Ortak kullanım alanlarında deneme makyaj ürünleri gibi bulunan makyaj malzemeleri de göz sağlığınızı tehdit edebilir. Makyaj malzemeleri de açıldıktan sonra belli süreler içinde kullanılmalıdır. Bu süre genel olarak 3 ya da 4 ay kabul edilmekle birlikte, makyaj malzemesinin özelliğine göre değişim gösterebilir. Süresi dolan malzeme bitmese bile atılmalıdır. Süresinden fazla kullanılan makyaj malzemelerinin hemen hemen hepsinde bakteri ürediği kanıtlanmıştır dedi.



 



kaynak:sabah








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