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göz kapağınızda sarkma sorunu varsa…

GÖZ KAPAĞINIZDA SARKMA SORUNU VARSA…

Op. Dr. Lale Geribeyoğlu Aras, yaşlanmayla birlikte sarkan göz kapağındaki fazla deri, kas ve yağ dokusunun, 'blefaroplasti' operasyonuyla alındığını ve hem estetik anlamda hem de görmede önemli bir kazanım sağlandığını söyledi.

Tarih : 25 Nisan 2017, 16:55
Puan Ver : Göz Kapağınızda Sarkma Sorunu Varsa…(5/10)7


Op. Dr. Lale Geribeyoğlu Aras, yaşlanmayla birlikte sarkan göz kapağındaki fazla deri, kas ve yağ dokusunun, 'blefaroplasti' operasyonuyla alındığını ve hem estetik anlamda hem de görmede önemli bir kazanım sağlandığını söyledi. Zaman içinde yaşlanmaya bağlı olarak gevşeyen cilt ve kas dokusunun görme kaybına neden olduğunu belirten Aras, "Yağ dokusu üst ve alt kapaklarda şişkinliğe yol açıyor; aynı zamanda göz altı torbaları da oluşuyor.



Bu durum istenmeyen bir görüntüye ve görme alanı daralmasına neden oluyor. Gözlerde ağırlık ve yorgunluk hissi ortaya çıkıyor. Kontakt lens ve gözlük kullanımı zorlaşıyor. Göz kapağı ameliyatı sayesinde sarkmış olan dokuyu alıyor ve hem estetik hem de fonksiyonel bir uygulamayla göz kapağını düzeltiyoruz" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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