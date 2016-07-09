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göz hastalıklarına karşı deepmind !

GÖZ HASTALIKLARINA KARŞI DEEPMİND !

Google'ın (Alphabet) yapay zeka çalışmaları yapan alt şirketi DeepMind şimdi, göz hastalıklarını teşhis etmek için İngiliz hükumetiyle işbirliğini yapacağını açıkladı.

Tarih : 09 Temmuz 2016, 09:25
Puan Ver : Göz Hastalıklarına Karşı Deepmind !(6/10)3


2014 yılında Google tarafından satın alınan yapay zeka şirketi DeepMind, İngiliz Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde, 1 milyondan fazla hasta kaydındaki göz taramalarını analiz ederek, hangi göz hastalığının hangi belirtilerle ortaya çıktığını öğrenecek.



Yapay zekanın bu öğrenme süreci bittikten sonraysa İngiltere'de hastanelere göz şikayetleri ile başvuran hastaların göz taramaları artık yapa zeka tarafından analiz edilecek.



Sağlık Bakanlığı'na göre İngiltere'de her yıl 600 bin kişi göz şikayetleri ile hastanelere başvuruyor. Tüm bu hastaların göz taramaları ve doktorların tarama verileri üzerindeki teşhis için harcadıkları zaman büyük bir maliyet oluşturuyor.

Google'ın yardımıyla bu teşhis sürecini son derece azaltacak olan İngiltere'de hastalar aynı zamanda göz üzerinden belirti veren başka hastalıklara karşı da yapay zeka tarafından kontrol edilmiş olacaklar.








Etiketler: Göz  Hastalıklarına  Karşı  Deepmind      haber

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