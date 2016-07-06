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Göz altındaki morluklar hastalık habercisi

GÖZ ALTINDAKİ MORLUKLAR HASTALIK HABERCİSİ

Uzun süre devam eden göz altı morluklarını önemseyin. Zira demir eksikliği anemisi, karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları gibi önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir!

Tarih : 06 Temmuz 2016, 11:22
Puan Ver : Göz Altındaki Morluklar Hastalık Habercisi(10/10)11


 Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, önemsenmeyen göz altı morluklarının önemli sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekerek, "Atopik ve diğer bazı egzemalar da göz altlarında koyu halkalara neden olabilmekte. Demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da gözaltı morlukları oluşumuna sebep olur" dedi.



Göz altı morlukları ya da diğer adıyla göz altı halkaları, genetik ve yapısal olarak göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına bağlı olarak meydana gelebiliyor.  Bunun yanı sıra uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı gibi nedenlerle da göz çevresindeki venöz dolaşımın yavaşlamasına bağlı olarak ortaya çıkabilir.



GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUŞUR?



Op. Dr. Şeyda Atabay, göz altı morluklarının çoğunlukla önemsenmediğini belirterek,  "Atopik ve diğer bazı egzemalar da gözaltlarında koyu halkalara neden olabilmekte. Demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da göz altı morlukları oluşumuna sebep olur" diye konuştu.



Atabay şu bilgileri verdi: "Cildin dermis tabakası 0.3-0.4 mm kalınlığında, ancak göz altındaki deride kalınlık zaman içinde dış ve iç etkenlere bağlı olarak 0.1-0.2 mm' ye kadar inebiliyor. İncelmiş olan gözaltı kapağı derisi şeffaflaşarak alttaki damarların daha belirgin hale gelmesine neden oluyor. Bu damarlar gözaltlarında mavi-mor halka tarzı bir görünümü ortaya çıkarıyor.



'GÖZ ÇEVRESİ YORGUNLUĞUMUZU VE DİNGİNLİĞİMİZİ YANSITIR'



Göz altındaki morluklar aynı zamanda özel ve sosyal hayatta da bazı sıkıntılara neden olabiliyor. Hastalarda morluğun bir şekilde kozmetik kapatıcılarla kapatılsa da çöküklüğün saklanamadığı konusunda şiddetli şikâyetler oluşturabilir.








Etiketler: Göz  Altındaki  Morluklar  Hastalık  Habercisi    haber

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