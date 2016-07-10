

Dış görünüşü olumsuz etkileyen göz altı morluklarının başta kadınlar olmak üzere birçok kişinin ortak şikayetleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Uzmanlar, bu şikayetten kolay ve ağrısız tedavi yöntemleri ile kısa sürede kurtulmanın mümkün olduğuna dikkat çekiyor.







Adana Estelite Güzellik Merkezi'nin kurucularından Dr. Gizem Toktaş Geylani, göz altı morluklarının çoklu faktörlerle oluşan bir süreç olduğunu vurguladı. Dr. Geylani, yapılan araştırmaların her iki kişiden birinin göz altı morluklarından şikayetçi olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.







Dr. Geylani, göz altı morlukların 7 nedenini şöyle sıraladı:







Genetik: Genetik morluğu olan bireylerdeki problem, kılcal damarların daha yüzeyde olması. Tabii ki genetik morluk tek başına suçlu değil.







Alerji: Gözlerin kaşınmasına ve sulanmasına neden olan tüm durumlar göz altı morluğunu artırıyor.







Güneş: Güneş koruyucu kullanmamak, hiperpigmentasyon dediğimiz morluğun dışında ayrıca lekelenmeye neden olup, görüntüyü daha belirgin hale getirebiliyor.







İlaç kullanımı: Bazı insanların şeker ilacı gibi uzun süre ilaç kullanımı, göz altındaki damarların genişlemesine ve bu bölgenin çok daha koyu renkli görünmesine neden olabiliyor.







Dış faktörler: Uykusuzluk, yorgunluk, alkol tüketimi, stres gibi faktörler göz altı morluklarını arttırıcı etkiye sahip.







K vitamini: Doğru beslenme, vücudun her yerini etkilediği gibi etkisini göz altlarında da ciddi şekilde gösteriyor. Yeterli mineral ve vitamin alınmaması nedeniyle morluklarda artış olabiliyor.







Altta yatan hastalıklar: Kansızlık, troid problemleri, ileri seviyedeki kalp ve böbrek hastalıkları vb. rahatsızlıklar göz altı morluklarını derinleştiriyor.



Göz altı morluklarından kurtulabilirsiniz







Göz altı morluklarından kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden Dr. Geylani, tedaviye başlamadan önce ilk olarak risk faktörlerinin belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Dr. Geylani, "Altta yatan bir hastalık varsa tedavi edilmeli, K vitaminli ürünler kullanılmalı, dış faktörler ortadan kaldırılmalı, alerji ve ilaç kullanımı sorgulanmalı ve göz altı mor değil, kahverengi ise hiperpigmentasyondan şüphelenip leke tedavisine başlanmalı. O yüzden tedavi şekli ve sonucu hastadan hastaya çok değişkendir" şeklinde konuştu.