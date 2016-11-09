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göz altı morluklarına dikkat

GÖZ ALTI MORLUKLARINA DİKKAT

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, göz altı morlukları ya da diğer adıyla göz altı halkalarının, uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı gibi nedenlerle göz çevresindeki venöz dolaşımın yavaşlamasına bağlı oluşabildiğini söyledi.

Tarih : 09 Kasım 2016, 16:09
Puan Ver : Göz Altı Morluklarına Dikkat(10/10)11


Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, göz altı morlukları ya da diğer adıyla göz altı halkalarının, uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı gibi nedenlerle göz çevresindeki venöz dolaşımın yavaşlamasına bağlı oluşabildiğini söyledi.



Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Atopik ve diğer bazı egzemalar da göz altlarında koyu halkalara neden olabilmekte. Demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da gözaltı morlukları oluşumuna sebep olur" dedi.



Göz altı rengi neden değişir?



Atabay, "Derimizin dermis tabakası 0.3-0.4 mm kalınlığındadır, ancak göz altındaki deride kalınlık zaman içinde dış ve iç etkenlere bağlı olarak 0.1-0.2 mm' ye kadar iner. İncelmiş olan göz altı kapağı derisi şeffaflaşarak alttaki damarların daha belirgin hale gelmesine neden olur. Bu damarlar göz altlarında mavi-mor halka tarzı bir görünümü ortaya çıkarır. Göz altı çöküklüğü, genelde genetik ve yapısal özelliklere bağlı olarak veya çevresel koşulların etkisiyle olabildiği gibi, kilo kaybı ve yaşın ilerlemesi nedeniyle bölgesel atrofik alanlar neticesinde görülebilir. ve hastalarda morluğun bir şekilde kozmetik kapatıcılarla kapatılsa da çöküklüğün saklanamadığı konusunda şiddetli şikayetler oluşturabilir" ifadelerini kullandı.



Gözaltları neden önemli?



Sosyal hayatta, özellikle ikili ilişkilerde en fazla iletişime geçildiği bölge göz çevresi olduğunu kaydeden Atabay, "Yorgunluğumuzu veya dinginliğimizi yansıtır. Yaşla, metabolizmayla, çevreyle ve beslenmeyle bünyemizde olan değişikliklerin en çok dışa vurduğu bölgedir. Göz ve göz çevresi kişinin yaşını, sağlığını ve psikolojik durumunu etrafına en belirgin yansıttığı, konuşma esnasında ifadeyi tamamlayan alanlardır. Tedavisinde ise, öncelikle sistemik bozukluklara bağlı ise bu bozuklukların tedavi edilmesi yarar sağlayacaktır. Ancak genelde kronik bir bozukluk olduğundan dolayı zemindeki hastalık düzeltilebilse de sorun çözümlenmeyebilir. Tedavide soğuk uygulama, Mezoterapi, PRP, Haricen krem uygulamaları ve Göz Altı Dolgu uygulamaları (HA) yapılmaktadır" şeklinde konuştu.



 



kaynak:haberler








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