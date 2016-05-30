

Göz altı morlukları ya da diğer adıyla göz altı halkaları, genetik ve yapısal olarak göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına bağlı olarak meydana gelebilir. Yanı sıra uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı gibi nedenlerle da göz çevresindeki venöz dolaşımın yavaşlamasına bağlı olarak ortaya çıkabilir.







Ancak Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, başka bir noktaya dikkat çekiyor ve “Atopik ve diğer bazı egzemalar da göz altlarında koyu halkalara neden olabilmekte. Demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da gözaltı morlukları oluşumuna sebep olur" diyor.







Cildin dermis tabakası 0.3-0.4 mm kalınlığında, ancak göz altındaki deride kalınlık zaman içinde dış ve iç etkenlere bağlı olarak 0.1-0.2 mm' ye kadar inebiliyor. İncelmiş olan göz altı kapağı derisi şeffaflaşarak alttaki damarların daha belirgin hale gelmesine neden oluyor. Bu damarlar göz altlarında mavi-mor halka tarzı bir görünümü ortaya çıkarıyor.