O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

göz altı morlukları neyin belirtisi?

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEYİN BELİRTİSİ?

Göz altı morlukları ya da diğer adıyla göz altı halkaları, genetik ve yapısal olarak göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına bağlı olarak meydana gelebilir.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 15:39
Puan Ver : Göz Altı Morlukları Neyin Belirtisi?(10/10)11


Göz altı morlukları ya da diğer adıyla göz altı halkaları, genetik ve yapısal olarak göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına bağlı olarak meydana gelebilir. Yanı sıra uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı gibi nedenlerle da göz çevresindeki venöz dolaşımın yavaşlamasına bağlı olarak ortaya çıkabilir.



Ancak Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, başka bir noktaya dikkat çekiyor ve “Atopik ve diğer bazı egzemalar da göz altlarında koyu halkalara neden olabilmekte. Demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da gözaltı morlukları oluşumuna sebep olur" diyor.



Cildin dermis tabakası 0.3-0.4 mm kalınlığında, ancak göz altındaki deride kalınlık zaman içinde dış ve iç etkenlere bağlı olarak 0.1-0.2 mm' ye kadar inebiliyor. İncelmiş olan göz altı kapağı derisi şeffaflaşarak alttaki damarların daha belirgin hale gelmesine neden oluyor. Bu damarlar göz altlarında mavi-mor halka tarzı bir görünümü ortaya çıkarıyor.








Etiketler: Göz  Altı  Morlukları  Neyin  Belirtisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER