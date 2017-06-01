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göz altı morlukları karaciğerinizdeki…

GÖZ ALTI MORLUKLARI KARACİĞERİNİZDEKİ…

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, göz morlukları konusunda uyarılarda bulundu.

Tarih : 01 Haziran 2017, 15:03
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Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, göz morlukları konusunda uyarılarda bulundu. Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Göz altı morlukları ya da diğer adıyla göz altı halkaları genetik ve yapısal olarak göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına bağlı olarak meydana gelebilir ya da uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı gibi nedenlerle göz çevresindeki venöz dolaşımın yavaşlamasına bağlı oluşabilir.



Atopik ve diğer bazı egzamalar da göz altlarında koyu halkalara neden olabilmekte. Demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da gözaltı morlukları oluşumuna sebep olur" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Göz  Altı  Morlukları  Karaciğerinizdeki…    haber

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