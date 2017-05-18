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Göteborg-Aık Maçı, Şike İddiası Nedeniyle Ertelendi
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göteborg-aık maçı, şike iddiası nedeniyle ertelendi

GÖTEBORG-AIK MAÇI, ŞİKE İDDİASI NEDENİYLE ERTELENDİ

İsveç Futbol Federasyonu, şike iddiaları nedeniyle Göteborg ile AIK arasında bu akşam oynanması gereken birinci lig maçının ertelendiğini duyurdu.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 13:33
Puan Ver : Göteborg-Aık Maçı, Şike İddiası Nedeniyle Ertelendi(6/10)8




İsveç Futbol Federasyonu, şike iddiaları nedeniyle İsveç Birinci Futbol Ligi'nin 9. haftasında bu akşam oynanması gereken Göteborg-AIK maçının ertelendiğini açıkladı.



Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, AIK takımından bir futbolcunun kendilerine şike teklifiyle ilgili bilgi ulaştırdığı, söz konusu bilgide Göteborg maçını kaybetmeleri neticesinde yüklü para teklif edildiği ve şike teklifi yapanların tehdit söyleminde bulunduğu ifadelerine yer verildi.



Şike iddiasına sert tepki gösteren İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Sjöstrand, "Bu, İsveç futboluna yönelik çok ciddi bir saldırı. Bunu kabul edemeyiz. Elimizdeki bilgilere göre Göteborg ile AIK arasındaki maçın temiz geçeceği garantisini veremezdik. Bu yüzden maçı erteledik." şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah










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