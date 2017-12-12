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Gösteri için 62 katlı binaya çıktı, eli kayınca feci şekilde can verdi

GÖSTERİ İÇİN 62 KATLI BİNAYA ÇIKTI, ELİ KAYINCA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Milyonlarca takipçisi bulunan Çinli akrobat Wu Yongning, gösteri için çıktığı 62 katlı binadan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Tarih : 12 Aralık 2017, 12:00
Puan Ver : Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi(10/10)6

Gökdelenler üzerinde yaptığı tehlikeli hareketlerle milyonlarca takipçi kazanan 26 yaşındaki Çinli akrobat Wu Yongning, 62 katlı bir binadan düşerek hayatını kaybetti.

1 MİLYON TAKİPÇİSİ VARDI

Canlı yayın yapan 'Volcano' isimli video sitesinde 1 milyon takipçisi olan Wu, 217 canlı yayın oturumu gerçekleştirmiş ve bunun için 55 bin yuan (30 bin TL) kazanmıştı.

MERAK EDİLİYORDU

Kasım ayından bu yana Çin'in en büyük sosyal medya sitesi Weibo'da paylaşım yapmayan 26 yaşındaki Yongning, takipçileri tarafından merak ediliyordu.

Genç akrobatın 8 Kasım'daki gösteri sırasında öldüğü, kendisini Jin Jin olarak tanımlayan kız arkadaşı tarafından teyit edildi.

45 BİN LİRA İÇİN ÖLÜMLE DANS

Çin medyası Yongning'in para ödüllü bir yarışma için 62 katlı binaya çıktığını yazdı. Kız arkadaşı, şov için Wu'ya 80 bin yuan (45 bin TL) teklif edildiğini söyledi. Davayı araştıran yerel makamlar olayı bir kaza olarak nitelendirdi ve soruşturmaya gerek duyulmadığını belirtti.

EVLENMEK İÇİN PARA BİRİKTİRİYORDU

Wu'nun amcası Feng Shengliang ise yeğeninin kız arkadaşına evlilik teklif etmeye hazırlandığını ve düğün için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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