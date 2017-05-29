

Evlenmesine bile engel olan kilolarından diyet ve sporla kurtulamayınca midesini küçülten muhasebeci genç, 5 ayda 55 kilo verdi.







İHA'da yer alan habere göre; Adana'da bir şirkette muhasebecilik yapan 31 yaşındaki Cem Güleryüz, 145 kiloya varan vücut ağırlığı nedeniyle sağlık problemleri yaşarken, karşısına 'evlenememe' sorunu da çıkınca tüp mide ameliyatıyla midesini küçülttü. 5 ayda 55 kilo veren genç bambaşka bir görünüme kavuşurken, en yakın arkadaşları bile kendisini tanıyamaz oldu. Cem Güleryüz görüntüsündeki değişimi anlatırken, "Uzun süredir çalıştığım bir müşterim, benim Cem Güleryüz olduğuma inanmayınca kimlik sordu. Kimliği görünce de inanmadı, patronumu aradı. Yine de ödeme yaparken çok tereddüt etti" dedi.







kaynak:habertürk