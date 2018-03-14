GÖRÜNTÜLER AFRİN'DEN! HAİNLER SİVİLLERİN YOLUNA HENDEK KAZMAYA BAŞLADI
AFRİN/ Afrin ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlerin kenti terk etmek sivilleri hendekler kazarak engellemeye çalıştığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından kaydedildi.
KAZI ÇALIŞMASI YAPIYORLAR
AA'nın ulaştığı İHA görüntülerinde, bir dozerin ilçe merkezinden hareket ederek sivillerin Afrin kent merkezini terk etmeye çalıştığı bir noktaya geldiği görülüyor.
Dozer, teröristlerin sivillere ait araç konvoyunu beklettiği bir noktanın hemen ilerisinde, yolun önünü kesecek şekilde kazı çalışması yapıyor.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Çıkış noktasına doğru araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan siviller bu sırada toplanarak dozerin yanına gidiyor ve teröristlerin kazısına engel olmak istiyor.
Halkı engellemeye çalışan teröristlerin yoğun tepki gördüğü fark edilirken, birçok sivil eli silahlı teröristlerle tartışıyor.
İHA'LAR GÖRÜNTÜLEDİ
Bu sırada yaşlı bir kadının önce teröristleri ikna etmeye çalıştığı, ardından teröristlerin dizdiği taşları elleriyle kaldırarak yolu açmaya çabaladığı İHA görüntüsüne girdi.
Görüntülerde, bazı sivillerin dozeri, kepçesine çıkarak engellemeye çalıştığı da fark edildi.
TSK'ya ait İHA'lar, daha önce de YPG/PKKlıların sivillerin ilçeden çıkışını engellemek için yollarını kestiğini ve teröristlerin ateş açtığını kaydetmişti.
Kaynak: haberinburada
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