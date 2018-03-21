GÖRÜNMEZ KAZA! SİNEMA KOLTUĞUNA KAFASI SIKIŞIP ÖLDÜ
İngiltere'nin Birmingham kentinde bir sinema salonunda yere düşen cep telefonunu almak isterken koltuğa sıkışan adam öldü.
9 Mart'ta İngiltere'nin Birmingham kentinde Vue sinemasında, yere düşürdüğü cep telefonunu almak isteyen adam koltuğun ayaklıklarına kafası sıkışınca hastaneye kaldırıldı. Sinema salonu kompleksi olaydan 1 hafta sonra, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada kazayı doğruladı ve adamın öldüğünü açıkladı.
YERE DÜŞEN TELEFONUNU ALMAK İSTEDİ
Eşiyle film izleyen adam, film bitince yere düşürdüğü telefonuna uzanmak istedi. Koltukların ayaklıklarına kafası sıkışan adamın kalbi durdu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Talihsiz adam ayaklıklar kırılarak oradan çıkarılabildi. Yapılan ilk müdahalede kalbi yeniden çalıştırıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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