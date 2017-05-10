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görünmez diş telleri mutluluk veriyor

GÖRÜNMEZ DİŞ TELLERİ MUTLULUK VERİYOR

Günümüzde estetik sabit ortodontik tedavi denilince akla braket ve ark tellerinin dişlerin arka yüzeylerine yerleştirildiği görünmez diş telleri olarak bilinen lingual ortodontik tedavinin gelmekte olduğunu belirten Dr. Aydan Coşkun Ateş, bu yöntem ile ağrısız tedavinin mümkün olduğunu söyledi.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 15:56
Puan Ver : Görünmez Diş Telleri Mutluluk Veriyor(8/10)7


Diş Hekimi Dr. Aydan Coşkun Ateş, "Hastalar düzgün dişler ve mükemmel bir gülüşe sahip olabilmek için ortodontistlere başvurmakta ancak çoğu zaman bu sonuca ulaşmalarını sağlayacak olan ortodontik aygıtları estetik kaygılarından dolayı taktırmak istememektedirler. Son 10 yıl içerisinde estetik ortodonti alanında meydana gelen teknolojik gelişmeler ortodontistlere hastalarına başkaları tarafından fark edilmeyecek ve konuşma zorluğu oluşturmayacak şekilde tasarlanmış tedavi yöntemleri sunma olanağı sağlamıştır" dedi.



 



kaynak:sabah








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