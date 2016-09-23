

Bir dönem hangimiz 'Keşke Angeline Jolie beni de evlatlık alsa' demedik. Rüya çift boşanıyor ve görünen o ki davulun sesi gerçekten uzaktan hoş geliyor. Bıçaklarla oynayan, alkol içen, okula gitmeyen ve karşı cinsin kıyafetlerini giyen çocuklar… Hiç böyle hayal etmemiştik...







İşte Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin sırlarla dolu çekirdek ailesinin bir peri masalından çok karabasanı andıran gerçek yüzü...







ÇOCUKLARI İLGİNÇ BİR ORTAMDA BÜYÜYOR







DailyMail.com'un haberine göre Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin çocukları ilginç bir ortamda büyüyor. Altı çocuğun üçü evlatlık; Maddox 15, Paz 12, Zahara ise 11 yaşında. Çiftin üç tane de biyolojik çocuğu var; Siloh 10, Knox ve Vivienne adlı ikizler ise 8 yaşında.







"ÇOCUKLARIMI DÜZENLİ OLARAK DÖVÜYORUM"







Brad Pitt 2011 yılında verdiği bir röportajda çocuklarından bahsederken espri yaparak 'Çocuklarımı düzenli olarak dövüyorum. Sanırım işe yarıyor. Ve onları aç bırakıyorum.' demişti.







Brad Pitt katıldığı bir talkshowda evlatlık çocukları Pax'e bazı davranışları öğretmek için çocuğu bir ceza sandalyesine koyduklarını ve Pax'in de onlara inat olsun diye altını ıslattığını dile getirmişti.







IŞIKLAR SÖNENE KADAR KAOS DEVAM EDİYOR







Angelina Jolie çocuklarını düzenli olarak savaş bölgelerine götürüyor ve bunun çocukların gelişimi için faydalı olduğunu savunuyordu. Dışarıdan hayatları peri masalına benzese de, günlük yaşamlarında adeta bir kaos ortamı hakimdi.







Brad Pitt evlerinde sıradan bir sabahın kaosla başladığını ve gece olup ışıklar sönene kadar kaosun devam ettiğini belirtmişti.







Mutfakta çocuklarına hazırlayabildiği tek şeyin süt ve mısır gevreği olduğunu da belirten Angelina Jolie, beslenme sorununu ortadan kaldırmak için bir aşçı işe almayı ihmal etmemiş.