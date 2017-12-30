Everton'a satılması an meselesi olan Cenk Tosun'un transfer sürecinde Beşiktaş yönetimi örnek bir model ortaya koyarak büyük takdir topladı. Birçok talibi olan Cenk'in menajerini süreçlerle ilgili bilgilendiren Başkan Fikret Orman, parayı hep ikinci plana attı, "Seni namına yakışmayacak bir kulübe sırf para için satmam" diyerek oyuncusuna verdiği değeri ortaya koydu. Ancak teklifler menajerle değerlendirildi, Cenk'in futboluna olumsuz etki etmemesi için detaylar konusunda bilgi verilmedi.

SADECE PARANIN PEŞİNDE OLMADILAR

Cenk'i sezon başında 14 milyon pounda kadar çıkan C.Palace'a satmayan Orman, Everton'la yapılan görüşmelerde oyuncusunun çıkarlarını korumaya özen gösterdi.

Son aşamada da İngiliz ekibinin yöneticileri Beşiktaş'ın istediği şartların yüzde 90'ını karşılayınca anlaşma imza aşamasına geldi. Yapılan mukavele bütün detayıyla Başkan Fikret Orman tarafından gözden geçirildi. İmzalanan anlaşma, bundan sonra oyuncu satacak kulüpler için tarihi bir model olma özelliği de taşıyor.

ÖNEMLİ BÖLÜMÜ PEŞİN ÖDENECEK

Beşiktaş bir sonraki satıştan pay almakla kalmadı, Everton'da atacağı gollerle eski kulübüne para kazandırması da sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre Çenk'in Everton'da belli gol barajlarını aşması durumunda Beşiktaş'ın kazasına da ekstra gelirler girecek.

Everton'un ligde elde edeceği sıralama da Kartal'a prim olarak dönecek. Bu anlaşma kapsamında Siyah-Beyazlılar'ın kasasına 25 milyon euro girecek. Paranın bir bölümü peşin ödenecek. Cenk de yıllık 4 milyon euro garanti para karşılığı, 4.5 sezonluk imza atacak.

Kaynak: haberinburada