Pakistan'da görücü usulüyle evlendirilen bir kadın, zehirli ayranla kocası dahil en az 13 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.



Pakistan'da görücü usulüyle evlendirilen bir kadın, zehirli ayranla kocasını ve kocasının ailesinden en az 12 kişiyi öldürdü. Olayda 14 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis yetkilileri, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.



ÖNCE SÜTLE ÖLDÜRMEYİ DENEDİ



Polise göre Asiya Bibi adlı kadın geçen hafta sütüne zehir katarak kocasını öldürmeye çalıştı. Ancak kocası bu sütü içmedi.



AYNI SÜTTEN AYRAN YAPIP BİR DAHA DENEDİ



Bibi bunun üzerine bu sütten yoğurt yaptı ve kocasının ailesine ayran ikram etti.



Eylül ayında evlendirildiği belirtilen Bibi'nin yaşı açıklanmadı.



SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE TUTUKLANDI



Pakistan'da özellikle kırsal bölgelerde görücü usulü evlilik çok yaygın.



Polis müdürü Uveys Ahmad, Asiya Bibi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldığını doğruladı. Bibi'yle birlikte, sevgilisi olduğu belirtilen bir adamla teyzesi de tutuklandı.



Pakistan'da yayın yapan Geo TV ise ölü sayısını 15 olarak verdi.



























Kaynak: haberinburada



