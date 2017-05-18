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Görmez'den Flaş Kutlu Doğum Haftası Açıklaması
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görmez'den flaş kutlu doğum haftası açıklaması

GÖRMEZ'DEN FLAŞ KUTLU DOĞUM HAFTASI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) irtibatlandırılmasının diyanet ve ilahiyat camiası ile milleti derinden yaraladığını belirterek, "Kutlu Doğum Haftası, O'nun (Hz. Muhammed) sünneti...

Tarih : 18 Mayıs 2017, 14:43
Puan Ver : Görmez'den Flaş Kutlu Doğum Haftası Açıklaması(10/10)9


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kutlu  Doğum Haftası etkinliklerinin Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ)  irtibatlandırılmasının diyanet ve ilahiyat camiası ile milleti derinden  yaraladığını belirterek, "Kutlu Doğum Haftası, O'nun (Hz. Muhammed) sünneti,  sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir  Siret Haftası'na dönüştürülerek, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 14-20  Nisan tarihleri arasında icrasına devam edilmelidir." dedi."Din İşleri Yüksek Kurulu Genişletilmiş İstişare Heyeti II.  Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yapan Görmez, Kutlu Doğum Haftası,  hicri takvim birliği, imsak ve yatsı vakitlerinin tespiti ile ramazanda  yayınlanan dini içerikli programlar konularına değindi.



Müzakerelerin ardından kararların oy birliğiyle alındığını ifade eden  Görmez, Kutlu Doğum Haftası'nın 28 yıldır devletin desteği ve bütün toplum  kesimlerinin katılımıyla bir bilgilenme ve bilinçlenme şöleni haline geldiğini  anlattı.



Kutlu Doğum Haftası'nın asrın fitnesi FETÖ ile irtibatlandırılmasının  başta diyanet ve ilahiyat camiası olmak üzere milleti derinden yaraladığını  aktaran Görmez, "Akıl, vicdan ve izan dışı bu iddia aynı zamanda tarihi  gerçeklere de aykırıdır. Bu hafta, asırlardır 12 Rebiulevvel'de idrak edilen  Mevlit Kandili'nin bir alternatifi değil Hz. Peygamberin sireti, sünneti ve  evrensel mesajını anlamak ve hayata geçirmek gayesiyle uygulamaya konulmuş ilmi  ve kültürel faaliyetler bütünüdür." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








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