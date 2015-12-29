O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

görmez, iran'da gençleri uyardı

GÖRMEZ, İRAN'DA GENÇLERİ UYARDI

Görmez, İmam Hümeyni Eğitim Merkezi'nde, aralarında Türklerin de bulunduğu, yaklaşık yüz ülkeden yüksek öğrenim gören öğrenciyle buluştu.

Tarih : 29 Aralık 2015, 09:21
Puan Ver : Görmez, İran'da Gençleri Uyardı(7/10)9


Günümüzde ekmeğe ve suya ihtiyaç olduğu kadar alime ihtiyaç duyulduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Her kim ilim yoluna koyulursa Allah da onun cennete giden yolunu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesine kanatlarını gererler. Gökteki kuşlar, denizdeki balıklar bile ilim talebesine dua edeler. Sizler de meleklerin kanatlarında olasınız.

Çünkü ilim talep etmek için bir yola çıktınız. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki ekmeğe ve suya muhtaç olduğumuz kadar ulumu İslamiye'ye vakıf, usul ve metodoloji konusunda alimlere ihtiyacımız var. Bizi içimize girdiğimiz girdaptan kurtaracak yegane yol ilim yoludur" ifadesini kullandı.








Etiketler: Görmez  İran  Da  Gençleri  Uyardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER