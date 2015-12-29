

Günümüzde ekmeğe ve suya ihtiyaç olduğu kadar alime ihtiyaç duyulduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Her kim ilim yoluna koyulursa Allah da onun cennete giden yolunu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesine kanatlarını gererler. Gökteki kuşlar, denizdeki balıklar bile ilim talebesine dua edeler. Sizler de meleklerin kanatlarında olasınız.



Çünkü ilim talep etmek için bir yola çıktınız. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki ekmeğe ve suya muhtaç olduğumuz kadar ulumu İslamiye'ye vakıf, usul ve metodoloji konusunda alimlere ihtiyacımız var. Bizi içimize girdiğimiz girdaptan kurtaracak yegane yol ilim yoludur" ifadesini kullandı.