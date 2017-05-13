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görmeden kabul ettiler, kader'e can oldular

GÖRMEDEN KABUL ETTİLER, KADER'E CAN OLDULAR

Böbrek yetmezliği olan ve amcası tarafından bakılamayacağı gerekçesiyle 8 yaşındayken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verilen Kader Y.'nin (13) kaderi, korucuyu ailesi Mustafa ve Azize Boyraz çiftiyle değişti. Baba Boyraz, verdiği böbreğiyle kızını sağlığına kavuşturdu.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 09:18
Puan Ver : Görmeden Kabul Ettiler, Kader'e Can Oldular(7/10)8


Mersin'de yaşayan Boyraz Ailesi, bir kız çocuğuna koruyucu aile olmak için 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, uygun çocuk bulunmadığını, sadece böbrek hastası bir kız çocuğu olduğunu bildirdi. Mustafa ve Azize Boyraz, Kader'i görmeden, koruyucu aile olmak istediklerini söyledi.



Kader, Boyraz Ailesi'nin yanına yerleştirildi. TIR şoförü olan baba Boyraz, 1 ay sonra Mardin'de büyük bir trafik kazası geçirdi. 27 gün Dicle Üniversitesi'nde yoğun bakımda yatan Mustafa Boyraz, kaza sonucu engelli hale geldi ve işini kaybetti.



BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI



Bu sırada Kader rahatsızlandı, 10 ay Mersin'de ve Ankara'da hastanede yattı. Eşini evde, ilk eşinden olan oğluna emanet eden anne Azize Boyraz, Kader'e refakatçi oldu. Kader, böbrek nakli için sıraya alındı. Zaman zaman kızı için kan veren Mustafa Boyraz, organ bağışı için kendisinden doku örneği alınmasını istedi. Baba Boyraz, dokunun uyuştuğunu öğrenince tereddüt etmeden böbreklerinden birini Kader'e verdi. Ameliyat, Adana'da Yüreğir Başkent Hastanesi'nde önceki gün başarılı bir şekilde gerçekleşti.



Ameliyat sırasında Boyraz'ın safrakesesinde taş olduğu anlaşılınca, operasyonda safrakesesi de alındı. Baba Boyraz, “Kazadan sonra kızıma gideceğim diye hayata tutundum. Böbreğimi verirken de hayatımı ikinci defa kurtarmış hissettim” dedi.



 



kaynak:hürriyet








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