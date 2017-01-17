Teknoloji geliştikçe birçok alanda özellikle uygulamalarda her gün yeniliklere şahit oluyoruz. Onlardan biri görme engellilere özel olan Akıllı Gözlük uygulaması Aira



Hem akıllı gözlükler hem de akıllı telefonlarla çalışabilen Aira'nın tek amacı, görme engelliler için hayatı kolaylaştırmak. Aira servisini kullanan görme engelliler bir sorunla karşılaştıklarında gözlüklerine dokunarak Aira'yı etkinleştirebiliyorlar. Sonrasında ise akıllı gözlüğün kamerası etkinleşerek Aira çalışanıyla bağlantı kuruyor. Akıllı Gözlük kuşkusuz görme engelliler için büyük bir lüks haline dönüşüyor.



Hem lokasyon bilgilerine hem de akıllı gözlük sayesinde canlı yayına sahip olan Aira çalışanları sorunları çözmek için kullanıcılarla sesli görüşmeler de yapabiliyor. Durum böyle olunca özellikle ses teknolojisiyle büyük kolaylıklar sağlanmış oluyor.



Özellikle görme engellilerin ulaşımı açısından önemli bir sorunu çözen Aira, bir başka seçenek olan akıllı telefonların kamerasıyla da kullanılabiliyor. Uber çağırmaktan tutun da market alışverişlerine kadar aklınıza gelecek her şey için yardım alabileceğiniz Aira, CES 2017‘nin ilgi çeken yeni uygulamaları arasında bulunuyor. Özellikle sağlık alanında uygulama geliştiricilerinin devrim yaptığı bu dönemde akıllı gözlükleri görme engeli olanlar için geliştirmek büyük bir yenilik olarak göze çarpıyor.



Eh bu kadar fazla fırsat sunan uygulama da doğal olarak pek de ucuz bir servis değil. Aira kullanıcılarına 3, 6 ve 12 aylık teklifler sunuyor. 3 ay için toplamda 750 dakika, 6 ay için 3000 dakika ve son olarak 12 ay içinse 10000 dakika yardım sağlıyor. Fiyatlara bakacak olursak Aira servisine sahip olmak isteyen kullanıcıların 3 ay için 300, 6 ay için 1000, 12 ay içinse 2500 doları gözden çıkarmaları gerekiyor. Bu da ilk etapta küçük bir servet olarak nitelendirilebilir. Fakat sunduğu hizmete bakınca paranın pek de bir önemi kalmıyor.



Tabii ki yapay zeka sistemlerinin her geçen gün daha da kullanışlı hale geldiğini unutmamak lazım. Kim bilir gelecekte Aira çalışanlarının yerlerini akıllı gözlüklere entegre bir şekilde gelen yapay zeka sistemleri alabilir. Bu da fiyatları aşağıya çekebilir. Bakalım önümüzdeki yıllarda daha ucuz çözümlerle çok fazla insan bu yeniliklerden yararlanabilir.