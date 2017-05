Görme engelliler Kütüphanem uygulamasıyla binlerce kitaba kavuştu. Microsoft'un desteği ve Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan uygulama nasıl çalışıyor?



Bilgisayar, akıllı telefon ve benzeri cihazların kullanımı artık lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline geldi. Her yaştan ve her kesimden herkes günümüzde bir şekilde teknolojiyle temas halinde. İnsanların hayatlarını kolaylaştıran ve hızlandıran teknolojiler her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşıyor. Bu gruba görme engelli insanlar da dahiller. Şimdi, görme engelliler Kütüphanem adlı yeni bir uygulama ile çok geniş bir imkana kavuştular.



Engellilerin teknolojiyi daha rahat kullanıp, hayatlarını kolaylaştıracak çözümler geliştirmek üzerine çalışan çok sayıda kişi ve kurum var. Microsoft da bu tip kurumların başında gelenlerden. Özellikle Microsoft Türkiye ekibinin bu yönde birçok çalışması bulunuyor. Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi engellilerin sosyal, eğitim ve çalışma hayatlarını teknolojiyle değiştirme amacıyla çeşitli projeler yürütüyor. Bu projelerden biri ise görme engellilerin kitap dinlemelerini sağlayan Kütüphanem uygulaması.



Görme engelli yazılım geliştirme uzmanı Hasan Özdemir tarafından yazılan Kütüphanem uygulaması Microsoft Mağaza'da yerini aldı. Tamamen görme engellilerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen uygulamanın testlerini de yine kendisi de görme engelli bir girişimci olan Duygu Karaman yaptı. Peki görme engelliler Kütüphanem uygulaması ile nelere kavuşuyor?



Binlerce Sesli Kitap Bu Uygulamada



Kitap okumanın önemi tartışılmaz. Kütüphanem uygulaması da görme engellilerin bundan mahrum kalmamaları için geliştirilmiş. Bugüne kadar görme engellilerin kitap okumaları için ya kabartmalı Braille alfabesiyle yazılmış kitapları okumaları ya da sesli kitaplar arayıp bulmaları gerekiyordu. Her ikisi için de Türkçe olarak geniş seçenekler bulmak çok kolay değil. Görme engellilerin sesli kitaplara daha kolay erişebilmesini sağlayan Kütüphanem uygulaması binlerce kitabı bir araya getiren bir kaynak.



Kütüphanem ilk sürümünde Boğaziçi Üniversitesi tarafından da destekleniyor. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde hizmet veren GETEM'in (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi) e-kütüphanesi uygulama için kapılarını açmış durumda. Kütüphanem uygulamasından Boğaziçi GETEM e-kütüphanesindeki binlerce sesli kitaba erişilebiliyor.



Sesli kitaplara erişmek içim ilk olarak Kütüphanem uygulamasını, Windows 10 kullanan cihazınıza Microsoft Mağaza'dan ya da http://aka.ms/mylib adresinden indirip kurmak gerekiyor. Daha sonrasında, Boğaziçi GETEM'e üye olmak lazım. Bunun için de GETEM'e engelli raporuyla birlikte online başvuru yapılması gerekli. Birkaç adımda halledilen bu işlemden sonra kullanıcı adı ve şifre oluşturulabiliyor. Bu kullanıcı adı ve şifreyle uygulama üzerinden GETEM e-kütüphanesine giriş yapılabiliyor.



Edebiyat Zenginliği



Kütüphanem uygulaması görme engellilerin rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanmış bir arayüze sahip. Kullanıcılar kitapları, isme ya da yazar adına göre aratıp filtreleyebiliyor. Sesli kitapları bilgisayara indirip internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da dinleyebilmek mümkün.



Sesli kitap okuma hızının da ayarlanabildiği uygulamada kullanıcılar aynı anda birden fazla kitap okuyabiliyor, kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.



14 binin üzerinde Türkçe sesli kitaba erişilebilen Kütüphanem uygulamasında seçilen kitaplar hakkında detaylı bilgiler de veriliyor. Eserin adı, yazarı ve konusu gibi standart bilgilerin yanı sıra dosya boyutu, sayfa ve ayrım sayısı, seslendiren kişinin adı gibi bilgilere de ulaşmak mümkün. Dinlemeye başladığınız kitapları son okunanlar bölümünde bulabiliyorsunuz.



Microsoft'un desteği ve Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla ortaya çıkan Kütüphanem uygulaması görme engelli kitap tutkunları için müthiş bir edebiyat zenginliği sunuyor.



