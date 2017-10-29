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Görme engelli Tuğçe, okuduğu şiirle Erdoğan'ı duygulandırdı!

GÖRME ENGELLİ TUĞÇE, OKUDUĞU ŞİİRLE ERDOĞAN'I DUYGULANDIRDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya ziyaretinde yanına gelen görme engelli bir kız çocuğunun "Sakarya Türküsü" şiirini okuması üzerine duygulandı.

Tarih : 29 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Görme Engelli Tuğçe, Okuduğu Şiirle Erdoğan'ı Duygulandırdı!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya ziyaretinde yanına gelen görme engelli bir kız çocuğunun "Sakarya Türküsü" şiirini okuması üzerine duygulandı.

TUĞÇE ERDOĞAN'I DUYGULANDIRDI

Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen görme engelli Tuğçe, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirini okudu.

ŞİİRİ KAÇ GÜNDE EZBERLEDİĞİNİ SORDU

Duygulanan Erdoğan, Tuğçe'ye sarılarak, şiiri kaç günde ezberlediğini sordu. Şiiri 1,5 günde ezberlediğini belirten Tuğçe de Erdoğan'a elini öpmek istediğini söyledi.Tuğçe'nin elini öpmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da engelli kızın elini öperek, karşılık verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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