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Görme engelli teyze dakikalarca çabaladı, kimse dönüp bakmadı

GÖRME ENGELLİ TEYZE DAKİKALARCA ÇABALADI, KİMSE DÖNÜP BAKMADI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gideceği yeri arayıp bulamayan görme engelli yaşlı kadının hali yürek dağladı. Yanından geçen insanlar, duruma aldırış bile etmedi.

Tarih : 24 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Görme Engelli Teyze Dakikalarca Çabaladı, Kimse Dönüp Bakmadı(8/10)4

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görme engelli 80 yaşlarındaki bir kadının gideceği yeri arayıp bulamaması ve yanından geçen insanların buna aldırış etmemesi pes dedirtti.

DAKİKALARCA GİDECEĞİ YERİ ARADI

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda görme engelli olan ve yürümekte güçlük çektiği görülen 80 yaşlarındaki yaşlı bir kadın gideceği yeri dakikalarca aradı. Ancak bütün çabalara rağmen kadın gideceği yeri bulamadı.

KİMSE ALDIRIŞ ETMEDİ

Bastonlu yaşlı kadının bu durumuna sokaktan geçen vatandaşların aldırış etmemesi 'insanlık ölmüş' sözünü akıllara getirdi. Görüntülerde yorgun ve bitkin olduğu gözüken çaresiz kadın, elindeki baston yardımıyla gideceği yönü bulmaya çalışsa da başarısız oldu. Bu durumu gören bir vatandaş olanları cep telefonu kamerasına kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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