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gorilla glass, giyilebilir cihazlar konusunda adım atmaya hazırlanıyor

GORİLLA GLASS, GİYİLEBİLİR CİHAZLAR KONUSUNDA ADIM ATMAYA HAZIRLANIYOR

Dayanıklı cam sektöründe önde gelen firmalardan biri olan Corning, giyilebilir cihazlar için Gorilla Glass SR+ adını verdiği dayanıklı cam ürününü duyurdu.

Tarih : 05 Eylül 2016, 09:48
Puan Ver : Gorilla Glass, Giyilebilir Cihazlar Konusunda Adım Atmaya Hazırlanıyor(10/10)7


Dayanıklı cam sektöründe önde gelen firmalardan biri olan Corning, giyilebilir cihazlar için Gorilla Glass SR+ adını verdiği dayanıklı cam ürününü duyurdu.



 



Uzun yıllar mobil ürünler için vazgeçilmez olan Gorilla Glass serisi ürünler birçok farklı boyut sistemine göre üretiliyor. Ve Corning firması sadece bununla kalmayıp giyilebilir cihazlar içinde ürün serisi barındırıyordu.



Şirket iki yıl gibi bir zaman diliminde Gorilla Glass teknolojisi ve safir cam birleşimi ürünler ortaya çıkarmaya uğraşıyordu. Ve bu çalışmaların sonucunda Gorilla Glass SR+ adını verdiği serisi gün yüzüne çıktı.



Safir camların maliyetli olması üreticileri bu yönde bir üretim yapmaktan alıkoyuyordu. Ama Corning giyilebilir cihazlar için maliyetlerin daha düşük olacağına karar vererek bu yönde bir adım atmaya başladı.



Corning bu yeni ürünü üzerinde yaptığı testlerde oldukça dayanıklı ve ince olduğunu ortaya çıkardı. Bu yeni ürünün müşteri tedarikine ise yıl sonu başlanması bekleniyor.



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