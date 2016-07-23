Günümüze kadar birçok cihazda boy gösteren dayanıklı cam serisi Gorilla Glass, beşinci ve en dayanıklı sürümüne ulaştı.



Günümüze kadar birçok cihazda boy gösteren dayanıklı cam serisi Gorilla Glass, beşinci ve en dayanıklı sürümüne ulaştı.



Akıllı telefon dünyasına ilk defa iPhone ile adım atan ve o günden itibaren müşteri sayısını gün geçtikçe arttıran ABD merkezli Corning şirketi Gorilla Glass adındaki panel teknolojisini daha da güçlendirmeye devam ediyor.



Günümüze kadar kıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, giyilebilir cihaz gibi birçok sektörde bu dayanıklıklı panelleri gördük. Bu seri artık son sürümü olan beşinci sürüme terfi etmiş durumda.



Bugüne kadar 4 milyardan fazla cihazda bulunan Gorilla Glass ailesinin yeni üyesi daha çok düşme gibi durumlara odaklanmış durumda. Ortalama düşüş yüksekliği 1 metre olarak belirlenen araştırmada daha çok bu yönde güçlendirme adımları atılmış.



Gorilla Glass 5 yapılan son testlerde yaklaşık olarak 1.5 metreden gerçekleşen düşmelerde cam herhangi bir zarar görmemiş. Ailenin önceki sürümüne göre 1.8 kat daha dayanıklı olan ürünün geri kaldı nokta ise çizilmelere karşı hala aynı dayanıklılığı muhafaza etmesi oluyor.



Gorilla Glass 5, teknolojisini yakında gelecek birçok telefonda görebilmemiz kesin gibi. En büyük adaylar arasında Galaxy Note 7, LG V20 ve yeni Sony amiral gemisi gösteriliyor.