HDP korteji içinde yer alan bir görgü tanığı, yanlarından sakallı ve eli çantalı bir kişinin geçmesinden kısa süre sonra patlamanın gerçekleştiğini kaydetti. Bir başka görgü tanığı da patlama öncesi bir kişinin, 'Allahu Ekber' diye bağırdığını vurguladı.



DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin dün Ankara 'da düzenlediği "Barış Mitinginde" en az 95 yurttaşın hayatını kaybettiği, 246 kişinin yaralandığı katliam öncesinde tekbir seslerinin duyulduğu ileri sürüldü.







Cumhuriyet gazetesinden Murat Çakır'ın haberine göre, HDP korteji içinde yer alan bir görgü tanığı, yanlarından sakallı ve eli çantalı bir kişinin geçmesinden kısa süre sonra patlamanın gerçekleştiğini kaydetti.







Bir başka görgü tanığı da patlama öncesi bir kişinin, ‘Allahu Ekber' diye bağırdığını vurguladı.







Bir başka görgü tanığının ifadelerine göre ise elinde megafon olan ancak görevli önlüğü giymeyen bir kişi HDP kortejini yönlendiriyordu.







Görgü tanığı, “Sakallı kişi sürekli olarak ‘HDP'liler şuraya toplanın' diye anons yaptı. Daha sonra peş peşe patlamalar oldu” dedi.