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Görevden Alınan Beşiktaş Belediye Başkanı, Belediye Parasıyla Beşiktaş'tan Loca Almış
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Görevden Alınan Beşiktaş Belediye Başkanı, Belediye Parasıyla Beşiktaş'tan Loca Almış

GÖREVDEN ALINAN BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI, BELEDİYE PARASIYLA BEŞİKTAŞ'TAN LOCA ALMIŞ

Görevden alınan eski CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Vodafone Park'tan belediye parasıyla 3 yıllık loca kiraladığı ortaya çıktı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 12:10
Puan Ver : Görevden Alınan Beşiktaş Belediye Başkanı, Belediye Parasıyla Beşiktaş'tan Loca Almış(10/10)6

Görevden alınan eski CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı, Vodafone Park'tan belediyenin parasıyla aldığı locayı, "Bana özel" diyerek ailesi, eşi ve dostu için kullandı.

Akşam Gazetesi'nin haberine; İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın bir yalanı daha belgelerle su yüzüne çıktı.

Hazinedaroğlu, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'tan bir loca kiraladı. Locanın parasını belediyenin kasasından ödeyen Hazinedar, gerçekleri mesai arkadaşlarından bile gizledi.

EŞİ DOSTU DIŞINDA KİMSENİN MAÇ İZLEMESİNE İZİN VERMEDİ

"Loca bana özel. Parasını cebimden ödedim" diyerek adeta locaya el koyan Hazinedar, burada kendi yakınları, özel misafirleri ve eşi dostu dışında hiç kimsenin maç izlemesine izin vermedi. Locayı tam anlamıyla kendi mülkü gibi kullandı.

Murat Hazinedar, görevden alındıktan sonra incelenen belgelerde gerçekler ortaya çıktı. Locanın sözleşmesi Hazinedar'ın kendisiyle değil, Beşiktaş Belediyesi'yle yapılmıştı ve ödemeleri de belediyenin bütçesinden karşılanıyordu.

3 YILLIK KONTRAT YAPILMIŞ

Ancak evraklar sır gıbı saklanıyordu. 9 Şubat 2016 yılında Beşiktaş Belediyesi adına Murat Hazinedar ve Beşiktaş JK Derneği arasında yapılan 3 yıllık kontratta, locanın yeri ve konumu şöyle belirtilmiş:

Tribün: Batı, Kat: 2, Loca No: 149.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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