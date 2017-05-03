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GÖRESE DAĞI'NDA ÇATIŞMA ÇIKTI


GÖRESE DAĞI'NDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Tarih : 03 Mayıs 2017, 09:07
Puan Ver : Görese Dağı'nda Çatışma Çıktı(6/10)4


Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi arasında bulunan Görese Dağı'nda, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından PKK'ye yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.



Bölgede çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker, helikopter ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.



 



kaynak:hürriyet








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