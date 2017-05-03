GÖRESE DAĞI'NDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi arasında bulunan Görese Dağı'nda, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından PKK'ye yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Bölgede çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker, helikopter ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
kaynak:hürriyet
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