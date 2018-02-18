Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin poşetinde 6 bin 210 lira para çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez Karatay ilçesi Mevlana ve Şerafettin caddelerinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

ÜZERİNDE 6 BİN 210 LİRA ÇIKTI

Trafik ışıkları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik şikayetleri değerlendiren ekipler, R.T'yi takibe aldı. R.T'yi durdurup üst araması yapan ekipler, dilencinin taşıdığı poşette 6 bin 210 lira ele geçirdi.

Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı. Vatandaşların iyi niyetini suistimal eden, kavşak, cadde ve bulvarlarda sürücülere rahatsızlık vererek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dilencilere yönelik çalışmalar devam edecek.

Kaynak: haberinburada