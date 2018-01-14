GÖRDÜĞÜM EN SEVGİ DOLU FOTOĞRAF NOTUYLA PAYLAŞTIĞI KARE MEST ETTİ
Kızının bir arkadaşıyla birlikte uyuduğu fotoğrafı paylaşan eski manken Deniz Akkaya, "Gördüğüm en saf, en sevgi dolu, en gerçek ve gözlerimi dolu dolu yapan en güzel fotoğraf" notunu düştü.
Kısa bir süre önce Yeliz Yeşilmen'in paylaşımına yaptığı gönderme üzerinden haber olan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
KIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Zaman zaman kızı Ayşe'nin fotoğraflarını hesabından paylaşan Akkaya, bu defa da kızının bir arkadaşıyla birlikte uyurken çektiği karesini paylaştı.
"GÖRDÜĞÜM EN SEVGİ DOLU FOTOĞRAF"
Son derece samimi bulduğu bu fotoğrafı takipçilerine: "Saf sevgi dünyayı kurtaracak… Gördüğüm en saf en sevgi dolu en gerçek ve gözlerimi dolu dolu yapan en güzel fotoğraf. Kızım ve en yakın arkadaşı Laline böyle uyudular, biz yetişkinler dost olmaya dair unuttuğumuz tüm değerleri bu fotoğraftan hatırlayabiliriz" notuyla ileten Deniz Akkaya çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte Deniz Akkaya'nın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- İşte Erdoğan'ın Gittiği Çorbacının Sahibi! Hikayesiyle İlham Veriyor
- Epdk'dan Yerli Kömürle Çalışan Santrallere Dev Destek
- Irkçı Reklam İle Gündem Olan Markanın Mağazalarını Yerle Bir Ettiler
- Haliç'e Siluet Ayarı Yapıldı, Kat Tartışması Bitmedi: 6 Kat Da Fazla, 4'e İnsin
- Btso, Yerli Otomobilin Tekstil İşlerine Talip Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar