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Gördüğüm En Sevgi Dolu Fotoğraf Notuyla Paylaştığı Kare Mest Etti
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Gördüğüm en sevgi dolu fotoğraf notuyla paylaştığı kare mest etti

GÖRDÜĞÜM EN SEVGİ DOLU FOTOĞRAF NOTUYLA PAYLAŞTIĞI KARE MEST ETTİ

Kızının bir arkadaşıyla birlikte uyuduğu fotoğrafı paylaşan eski manken Deniz Akkaya, "Gördüğüm en saf, en sevgi dolu, en gerçek ve gözlerimi dolu dolu yapan en güzel fotoğraf" notunu düştü.

Tarih : 14 Ocak 2018, 00:20
Puan Ver : Gördüğüm En Sevgi Dolu Fotoğraf Notuyla Paylaştığı Kare Mest Etti(10/10)6

Kısa bir süre önce Yeliz Yeşilmen'in paylaşımına yaptığı gönderme üzerinden haber olan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

KIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Zaman zaman kızı Ayşe'nin fotoğraflarını hesabından paylaşan Akkaya, bu defa da kızının bir arkadaşıyla birlikte uyurken çektiği karesini paylaştı.

"GÖRDÜĞÜM EN SEVGİ DOLU FOTOĞRAF"

Son derece samimi bulduğu bu fotoğrafı takipçilerine: "Saf sevgi dünyayı kurtaracak… Gördüğüm en saf en sevgi dolu en gerçek ve gözlerimi dolu dolu yapan en güzel fotoğraf. Kızım ve en yakın arkadaşı Laline böyle uyudular, biz yetişkinler dost olmaya dair unuttuğumuz tüm değerleri bu fotoğraftan hatırlayabiliriz" notuyla ileten Deniz Akkaya çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Deniz Akkaya'nın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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