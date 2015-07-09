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gopro'nun yeni kamerası hero 4 session tanıtıldı

GOPRO'NUN YENİ KAMERASI HERO 4 SESSİON TANITILDI

Aksiyon kameraları denince akla gelen ilk isim olan GoPro yeni nesil ve daha ucuz aksiyon kamerası Hero 4 Session'a yakından bakmaya ne dersiniz?

Tarih : 09 Temmuz 2015, 09:35
Puan Ver : Gopro'nun Yeni Kamerası Hero 4 Session Tanıtıldı(6/10)5


Aksiyon kameraları denince akla gelen ilk isim olan GoPro yeni nesil ve daha ucuz aksiyon kamerası Hero 4 Session'a yakından bakmaya ne dersiniz?



Aksiyon kameraları son yıllarda kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Bu anlamda sektörün lideri GoPro‘da kullanıcıların isteklerine cevap vermek amacıyla yeni geliştirdiği kamerası Hero 4 Session'ı satışa sundu.



Hero 4 Sessionöncelikle daha ucuz bir kamera. Hero 4‘ü pahalı bulan veHero 4 Silveralmak istemeyen kullanıcılar için geliştirilen yeni kameranın fiyatı EMEA bölgesinde (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) 429 €'dan satışa sunuldu. aynı bölge için Hero 4‘ün fyatı 529 € bunu da hatırlatalım.



Kameranın üzerinde 2 adet tuş var bunlardan birisi kameranın çekim yapmaya başlamasını sağlıyor. Diğer tuş ise Wi-Fi sinyallerini aktif hale geçirmeye yarıyor.



Hero 4 Session'ın 10 metreye kadar su geçirmediğini ve 128 GB'a kadar Micro SD kart kullanımına izin verdiğini belirtelim.



Üst tarafta bulunan tuşa bastığınız anda video çekimi otomatik olarak başlıyor. Uzun süreli basarsanız da her 3 saniyede bir (bunu  Hero 4 Session, Hero 4gibi 4K çekimyapamıyor. Hero 4 Session, 2K 2560×1440 piksel çözünürlüğünde 30 kare/saniye, Full HD 1080p videoları 60 kare/saniye ve HD 720p görüntüleri 120 kare/saniye oranında çekebiliyor. Yavaş çekim modu da maalesef yok.



Aksiyon kameralarının en büyük sorunu olan pil tarafındaysa sorun bildiğiniz gibi devam ediyor. Hero 4 Sessionile yapılan bir testte pil %66 doluyken 1 ile 2 saat arasında çekim yapılabildiği belirtiliyor. Tamamen fiyat odaklı bir ürün olması amaçlanan Hero 4 Session‘ın başarılı olup olmayacağını ise sanıyoruz bize zaman gösterecek. Bizce yeni kamera Hero 4'ün yarı fiyatına satılmış olsaydı ciddi bir başarı yakalayabilirdi; ne dersiniz?



Flappy Bird'ün 3 Boyutlu Versiyonu Geldi

 






Etiketler: Gopro  Nun  Yeni  Kamerası  Hero  4  Session  Tanıtıldı    haber

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