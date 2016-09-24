Aksiyon kameraları ortaya çıkaran ve sektörün lideri olan GoPro yeni kameralarını duyurdu. Geçtiğimiz sene Hero 4 ve küp şeklindeki Hero 4 Session modellerini dergileyen firma bu kez de Hero 5 serisi ile karşımızda. Ürünlerin detayları haberimizde.



Aksiyon kameraları ortaya çıkaran ve sektörün lideri olan GoPro yeni kameralarını duyurdu. Geçtiğimiz sene Hero 4 ve küp şeklindeki Hero 4 Session modellerini dergileyen firma bu kez de Hero 5 serisi ile karşımızda. Ürünlerin detayları haberimizde.



Dahili GPS'e 2” dokunmatik ekrana ve yumuşatılmışi tasarıma sahip yeni GoPro'lar sundukları donanımsal özelliklere ek olarak artık bulut hizmetiyle de deslenmekte. Firma ürünleri için aylık 5 dolara sunduğu bulut hizmetini de kameralarıoyla birlikte duyurdu.



GoPro Hero 5 Black











12 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 4K çözünürlüğünde 30 kare/saniye kayıt yapabilen GoPro Hero 5 Black, dahili GPS yongası sayesinde çekilen görüntülerin ayrıtınlı konum bilgilerini videolara ekleyebiliyor. Ek olarak yeni eklenen sesli komut desteği sayesinde cihaza sesle komutlar verebilmek mümkün hale geliyor. “GoPro, start recording.” başta olmak üzere çeşitli komutlar algıyabilen kamera toplam 7 farklı dili algılayabiliyor. Şirket desteklenen dillerin sayısının artacağını da belirtmiş. GoPro Hero 5 Black aynı zamanda 10 metre su geçirmezliğe ve görüntü sabitleme teknolojilerine sahip.



GoPro Hero 5 Session











Hero 4 Session ile başlayan ve özellikle Sony'nin Action Cam'lerine sahip olarak piyasaya sürülen küp GoPro'lar da yenilendi. Hero 5 Session adını taşıyan yeni cihaz yine küp formatında. Özellikleri ise abisi Hero 5 Black ise neredeyse aynı. 4K çözünürlüğünde 30 kare/saniye kayıt yapma özelliğine sahip olan Hero 5 Session, 10 MP çözünürlüğünde de fotoğraflar çekebiliyor. Dahili WİFİ ile gelen cihaz cep telefonunuza uygulaması yardımıyla bağlanabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden cihaza komutlar vermenize ve görüntüleri uzaktan izlemenize imkan veren uygulama Google ve Apple'ın uygulamalara mağazalarında bulunuyor. Abisinde olduğu gibi bulut desteğine de sahip olan cihazdaki görüntüleri internet üzerinden düzenleyebiliyorsunuz.



2 Ekim itibariyle satışa sunulacak cihazların Amerika'daki vergisiz satış fiyatları ise GoPro Hero 5 Black için 399 dolar, GoPro Hero 5 Session içinse 299 dolar olarak belirlenmiş. Bulut servisi ise aylık 5 dolarlık fiyat ile sadece Amerika içerisinde kullanıma sunulmuş durumda.



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